Il brevetto della Ford |  l' auto si pignora da sola e abbandona il proprietario

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il "Systems and Methods to Repossess a Vehicle", nuovo brevetto della, è stato depositato presso l'Ufficio brevetti degli Stati Uniti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... baddo71 : RT @futuroprossimo: Sembra uscito da un film distopico il brevetto della Ford: in caso di mancato pagamento, l'auto potrebbe disabilitare a… - futuroprossimo : Sembra uscito da un film distopico il brevetto della Ford: in caso di mancato pagamento, l'auto potrebbe disabilita… -

Sebbene questa domanda disia stata depositata per la ... potrebbero passare anni prima cheimplementi una tale ... la radio, il GPS e il controllo automaticovelocità per irritare ...Insomma, per citare John, "Qui siamo nel West, dove se la ... tra Wenders e Ciccio e Franco approfondimento La primavera... Quando i due decidono di registrare ildei nuovi organi ...Ilpropone che i futuri veicoli elettricisiano ...essere raggiunto installando un adattatore per la condivisione...