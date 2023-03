Il Barcellona batte il Real con catenaccio e 35% di possesso palla: come si dice “sacrilegio” in catalano? (Di venerdì 3 marzo 2023) A piè del dibattito italiano su possesso palla sì/no/come, arriva la vittoria per 1-0 a Madrid nel Clasico di Copa del Rey. Il “come” è la chiave di tutto, riassunta da un titolo di As: “catenaccio con attenuanti”. catenaccio e Barcellona nella stessa frase, fa un certo effetto. Eppure. Marca titola sul 6-3-1 messo in campo da Xavi. E tutti i giornali spagnoli sottolineano il dato del possesso palla: il Barca ha chiuso con il 35,3%. Il Barca del tiki taka, quello. El Paìs scrive di “trincea”, ed è l’immagine giusta. Il Barça – scrive As – ha vinto al Bernabéu, “ma non ha ottenuto la vittoria con lo stile ‘Made in Barça’. La squadra di Xavi ha registrato ieri sera la peggior percentuale di possesso ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 marzo 2023) A piè del dibattito italiano susì/no/, arriva la vittoria per 1-0 a Madrid nel Clasico di Copa del Rey. Il “” è la chiave di tutto, riassunta da un titolo di As: “con attenuanti”.nella stessa frase, fa un certo effetto. Eppure. Marca titola sul 6-3-1 messo in campo da Xavi. E tutti i giornali spagnoli sottolineano il dato del: il Barca ha chiuso con il 35,3%. Il Barca del tiki taka, quello. El Paìs scrive di “trincea”, ed è l’immagine giusta. Il Barça – scrive As – ha vinto al Bernabéu, “ma non ha ottenuto la vittoria con lo stile ‘Made in Barça’. La squadra di Xavi ha registrato ieri sera la peggior percentuale di...

