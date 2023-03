Il 5 marzo la maratona Roma-Ostia: percorso, strade chiuse e linee bus deviate (Di venerdì 3 marzo 2023) Ostia – Tutto pronto per la 48esima Telepass RomaOstia, la mezza maratona in programma domenica 5 marzo, che ogni anno vede la partecipazione di migliaia di partecipanti. Quest’ultimi, che quest’anno saranno oltre 9mila, come di consueto si sfideranno su un percorso veloce di 21,097 km, che parte dal PalaEur fino al mare di Ostia. Si correrà dalle 9 alle 13,30. Un grande evento che, inevitabilmente, comporto delle modifiche alla comune viabilità. Per quanto riguarda le strade, le prime chiusure ci saranno già nella notte tra sabato e domenica in zona Eur, in particolare sulla Colombo verso Ostia, tra viale Europa e viale dell’Oceano Pacifico. Dalle 11,30 le riaperture, a cominciare proprio dall’Eur e dalla Colombo, sino a Mezzocammino. ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 marzo 2023)– Tutto pronto per la 48esima Telepass, la mezzain programma domenica 5, che ogni anno vede la partecipazione di migliaia di partecipanti. Quest’ultimi, che quest’anno saranno oltre 9mila, come di consueto si sfideranno su unveloce di 21,097 km, che parte dal PalaEur fino al mare di. Si correrà dalle 9 alle 13,30. Un grande evento che, inevitabilmente, comporto delle modifiche alla comune viabilità. Per quanto riguarda le, le prime chiusure ci saranno già nella notte tra sabato e domenica in zona Eur, in particolare sulla Colombo verso, tra viale Europa e viale dell’Oceano Pacifico. Dalle 11,30 le riaperture, a cominciare proprio dall’Eur e dalla Colombo, sino a Mezzocammino. ...

