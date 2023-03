Ignorati gli allarmi sul Covid: 100mila messaggi WhatsApp inguaiano l'ex ministro britannico (Di venerdì 3 marzo 2023) Lasciata alle spalle l'emergenza Covid, i politici alla guida dei Paesi europei durante la pandemia cominciano a fare i conti con i presunti errori di gestione della crisi sanitaria. Dopo le indagini italiane concluse nei giorni scorsi, in Regno... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 marzo 2023) Lasciata alle spalle l'emergenza, i politici alla guida dei Paesi europei durante la pandemia cominciano a fare i conti con i presunti errori di gestione della crisi sanitaria. Dopo le indagini italiane concluse nei giorni scorsi, in Regno...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiFawzia : @Max_Palmeri Peccato che per loro gli errori sono stati tipo nn averci chiuso in casa prima! E molto pericoloso que… - scalatoredimare : @ArturoB23022138 - adry_manicchio : @verymtr92 E lasciamoli nella loro infelicità a sti str.....zi punto non diamogli corda non gli facciamo i manifest… - mapicar : RT @repubblica: Gli allarmi ignorati. La Guardia costiera è rimasta a guardare [di Alessia Candito, Dario del Porto, Alessandra Ziniti] htt… - Charl12714661Mr : GLI ALLARMI IGNORATI E LA GUARDIA COSTIERA E’ RIMASTA A GUARDARE LA ESILARANTE “DIFESA DEI CONFINI” HA PREVALSO SUL… -