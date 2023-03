Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi? Lei spiazza tutti con una frase

(Di venerdì 3 marzo 2023) Sono diversi giorni che Idaè totalmente assente dal suo account di Instagram. La donna, solitamente, è molto attiva sul suo profilo, pertanto, la cosa ha generato un bel po' di sgomento tra i suoi fan. Ad ogni modo, in queste ore, l'ex dama di Uomini e Donne è tornata sui social con unaalquanto criptica. Tale contenuto lascia intendere che la parrucchiera non stia affrontando un periodo propriamente sereno della sua vita. Inoltre, alcuni strani comportamenti dinon stanno facendo altro che fomentare i dubi di coloro i quali ritengono che tra i due non ci sia un clima sereno. Lo strano post di Idadopo giorni di assenza: ècon? L'assenza di Idadal suo account di Instagram ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... seitrasparente : Gemma Galgani, Roberta Di Padua e Ida Platano? - SimonaUsagix : Raga ma la storia di Ida platano?? #uominiedonne - wearenick : Sara è la prossima Ida Platano #MasterChefIt - cuordipietra : sto guardando il funerale di maurizio Costanzo e ho intravisto ida platano con luca salatino così, random - opiarchive : fancam donne #uominiedonne parterre 2019 Maria Tona Tina Cipollari Gemma galgani pamela barretta Barbara de santi S… -

Uomini e Donne Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri non si smentisce: cosa è successo c[...] In mancanza diRiccardo Guarnieri non teme la noia, ed ha già trovato una nuov [...] D'altra ...e Alessandro oggi ai funerali di Costanzo Le critiche e le polemiche sui social non ...L'amico dell'ex damache gestisce una serie di saloni per parrucchieri, per concludere ha aggiunto: 'Ringraziate la mediocrità intellettuale che vi segue e crede alle vostre misere ...

Chi è Ida Platano: Uomini e Donne, le storie con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza Blasting News Italia

Protagonista di Uomini e Donne vicina a Maria De Filippi: “Sappi che non sei sola” Sono stati giorni difficili anche per Ida Platano quelli appena trascorsi. La dama infatti si è mostrata addolorata ...La dama siciliana di Uomini e donne, dopo giorni di silenzio, torna sui social con una frecciatina forse rivolta al suo fidanzato ...