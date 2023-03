I Voga tra Napoli e black music: «Vogliamo mostrarvi la nostra visione» (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo la firma con Columbia Records, i Voga si sono fatti conoscere al grande pubblico con due singoli: l’apripista Niente di personale – un manifesto, come lo definisce il duo – e Io e Te, uscito il 20 gennaio. Proprio di Io e Te, nei giorni scorsi, Enrico Esposito e Lorenzo Biscione hanno pubblicato una nuova versione, più intima e acustica. «Quest’anno – scrivono i due sui social a corredo del video – ci ha fatto capire che la paura di sbagliare fa più danni di un errore commesso ed è per questo che ripartiamo da qui». «Non è che sui social siamo freddi, ma non ci esponiamo troppo. – ci dicono i Voga – Li usiamo solo per pubblicare la nostra musica. Visto che è stato un periodo particolare per tanti motivi, ci siamo resi conto che molte cose non le abbiamo fatte anche per paura che ci danneggiassero. Non è così ... Leggi su funweek (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo la firma con Columbia Records, isi sono fatti conoscere al grande pubblico con due singoli: l’apripista Niente di personale – un manifesto, come lo definisce il duo – e Io e Te, uscito il 20 gennaio. Proprio di Io e Te, nei giorni scorsi, Enrico Esposito e Lorenzo Biscione hanno pubblicato una nuova versione, più intima e acustica. «Quest’anno – scrivono i due sui social a corredo del video – ci ha fatto capire che la paura di sbagliare fa più danni di un errore commesso ed è per questo che ripartiamo da qui». «Non è che sui social siamo freddi, ma non ci esponiamo troppo. – ci dicono i– Li usiamo solo per pubblicare laa. Visto che è stato un periodo particolare per tanti motivi, ci siamo resi conto che molte cose non le abbiamo fatte anche per paura che ci danneggiassero. Non è così ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 24_massimo : @P_M_1960 Come divulgare false notizie spolverandole con qualche parvenza di verità omettendone altre. Insomma un l… - VieniquiC : @Sborrr Tra l'altro trannies è un po' passato di moda. Era in voga vent'anni fa. - alexandernevs3 : @Matador1337 @la_stordita @Divino_2 Cerottino nasale in voga in serie a tra fine anni 90 e inizio anni 2000 - RenatoIlliano : #PedroPascal è senz'altro il babysitter del momento, nonché attore più in voga, che scarrozza gente tra #HBO e #DisneyPlus. - SimoneBonzanini : @kuringeru @emmmefffe @PBalabam No ma dell'escalation nessun timore, è solo uno dei termini in voga tra i boomer su… -