I pizzini di Matteo Messina Denaro trovati dai carabinieri

ARRESTATA LA SORELLA 03 marzo 2023 17:45 guidata da Maurizio de Lucia, che hanno trovato in casa della donna a Castelvetrano, nella sua villetta in campagna a Campobello e nel covo del boss Messina Denaro decine di pizzini. lo ritengo un onore: queste le parole contenute in un pizzino scritto da Messina Denaro per suo conto la cassa della famiglia ma anche la rete di trasmissione dei cosiddetti pizzini.

Ecco i pizzini che Matteo Messina Denaro usava per organizzare la ... Domani

“Essere incriminati di mafiosità, arrivati a questo punto, lo ritengo un onore ”: queste le parole contenute in un pizzino scritto da Matteo Messina Denaro nel 2013, in occasione dell’arresto della so ...Che i rapporti fra Matteo Messina Denaro e sua figlia Lorenza Alagna non siano mai stati buoni è ormai cosa nota. Ma a testimoniarlo ulteriormente è in un pizzino del ...