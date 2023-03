I piani terroristici di Hamas per il Ramadan con l' aiuto di Tik Tok

Leggi su panorama

(Di venerdì 3 marzo 2023) Lo scorso 22 febbraio le forze di difesa israeliane durante un blitz denominato Operazione Nablus, a Shechem (Nablus), hanno ucciso 8 dei 12 terroristi palestinesi membri dei gruppiLions' Den, Jihad islamica palestinese e del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP), mentre altre due operazioni si sono svolte nel campo profughi di Aqbat Jaber vicino a Gerico e nel campo profughi di Jenin. Dopo il blitz israeliano che ha scatenato la rabbia dei media palestinesi e di quelli internazionali vicini alla causa palestinese, da Gaza sono iniziati consueti lanci di missili contro Stato ebraico. Come scrive Yoni Ben Menachem, analista senior del Medio Oriente presso il Centro per gli affari pubblici di Gerusalemme, «con queste operazioni, le Forze di Difesa israeliane e l'Agenzia per la sicurezza israeliana (Shin Bet) inviano un messaggio ...