I militari russi si consegnano | la linea per la resa è un successo

(Di venerdì 3 marzo 2023) Sono quasi 10.000 i soldatiche si sono arresi all'esercito ucraino attraverso la hotline «Voglio vivere». A scriverlo è il Kyiv Independent che cita il quartier generale di coordinamento ucraino per il trattamento dei prigionieri di guerra. L'operazione è stata lanciata nel settembre 2022 dalla Direzione principale dell'intelligence ucraina, e la hotline, attiva 24 ore su 24, «consente aidi consegnare volontariamente se stessi o le loro unità all'esercito ucraino. Il personale militare russo è tenuto in conformità con le Convenzioni di Ginevra». Oltre alla hotline, scrive il giornale, ci sono anche un chatbot e un sito web in russo gestito dal Ministero della Difesa ucraino con informazioni sul programma. Secondo il rapporto, «14 milioni di persone hanno visitato il sito web da quando è stato lanciato». La maggior parte di loro ...