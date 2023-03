I migliori film sulla boxe per arrivare preparati a Creed III (Di venerdì 3 marzo 2023) Il 2 marzo è uscito anche in Italia Creed III, in cui Adonis Creed deve fare i conti con il passato, che ritorna quando con uno sguardo riconosce l’amico d’infanzia Damian Dame Anderson, che dopo una lunga condanna in prigione vuole riprendersi ciò che ritiene suo. Si tratta dell'ultimo dei tanti film dedicati alla boxe, uno sport che va oltre il quadrato del ring. Perché con i guantoni si possono scrivere pagine leggendarie, in quella che diventa una preziosa e unica metafora della vita, tra lotta, sangue, sudore, sconfitta e rivincita. Ma, soprattutto, quella spinta interiore per trovare la forza di rialzarsi dopo il colpo più duro. Abbiamo raccolto per voi i migliori, quelli che dovete assolutamente vedere. Creed (2015) Spin-off di Rocky, Creed-Nato per combattere ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 3 marzo 2023) Il 2 marzo è uscito anche in ItaliaIII, in cui Adonisdeve fare i conti con il passato, che ritorna quando con uno sguardo riconosce l’amico d’infanzia Damian Dame Anderson, che dopo una lunga condanna in prigione vuole riprendersi ciò che ritiene suo. Si tratta dell'ultimo dei tantidedicati alla, uno sport che va oltre il quadrato del ring. Perché con i guantoni si possono scrivere pagine leggendarie, in quella che diventa una preziosa e unica metafora della vita, tra lotta, sangue, sudore, sconfitta e rivincita. Ma, soprattutto, quella spinta interiore per trovare la forza di rialzarsi dopo il colpo più duro. Abbiamo raccolto per voi i, quelli che dovete assolutamente vedere.(2015) Spin-off di Rocky,-Nato per combattere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cescodj1 : RT @janlucas1971: @ImolaOggi Ma quali scienziati ??? I virologi italiani migliori non sono mai stati contattati, solo ciarlatani ed ex atto… - lmoretti170 : Magnifico, uno dei migliori film della saga di #Rocky, eccezionale #MichaelBJordan nei panni di #AdonisCreed, nel c… - melainfabula : Harry che chiama Voldemort 'Tom' perché sono alla pari e gli vuole far capire che non ha paura di lui e che sono al… - janlucas1971 : @ImolaOggi Ma quali scienziati ??? I virologi italiani migliori non sono mai stati contattati, solo ciarlatani ed e… - streetloveitaly : @yukiis0hma @mrspenguindrum Urge rimediare al più presto Uno dei migliori film della storia ?? -