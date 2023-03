I messaggi di cordoglio dedicati alla dottoressa Gabriella Fabbrocini (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Una persona piena di vita, che non si è mai arresa davanti a nulla. Ha affrontato quest’ultima battaglia a testa alta, restando sempre al fianco dei suoi pazienti e senza mai far mancare il suo sorriso. alla famiglia e a tutti i suoi cari vanno le mie più sincere condoglianze in questo momento di grande dolore”. È questo il commosso ricordo che Bruno Zuccarelli dedica alla scomparsa della collega ed amica Gabriella Fabbrocini. Parole che esprimono un sentimento di cordoglio anche a nome del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurgi ed Odontoiatri di Napoli e provincia. “Gabriella – ricorda il presidente Zuccarelli – è stata un esempio per tutti noi e per le generazioni di studenti che hanno avuto la fortuna di ricevere i suoi insegnamenti. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Una persona piena di vita, che non si è mai arresa davanti a nulla. Ha affrontato quest’ultima battaglia a testa alta, restando sempre al fianco dei suoi pazienti e senza mai far mancare il suo sorriso.famiglia e a tutti i suoi cari vanno le mie più sincere condoglianze in questo momento di grande dolore”. È questo il commosso ricordo che Bruno Zuccarelli dedicascomparsa della collega ed amica. Parole che esprimono un sentimento dianche a nome del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurgi ed Odontoiatri di Napoli e provincia. “– ricorda il presidente Zuccarelli – è stata un esempio per tutti noi e per le generazioni di studenti che hanno avuto la fortuna di ricevere i suoi insegnamenti. ...

