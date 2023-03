I manifesti omofobi di Forza Nuova nel Pisano | “Servono figli | non gay Sindaco dimettiti” La solidarietà bipartisan al primo cittadino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 marzo 2023) “Sono rimasto sconcertato”, racconta Alessio Barbafieri,di Lajatico, in provincia di Pisa, quando l’ufficio tributi locale, responsabile delle affissioni, gli ha segnalato volantini efirmatiaffissi per il paese: “Lajatico ha bisogno dinon di omosessuali.!”. Un comune di 1300 anime, dove episodi del genere non si erano verificati, fino ad ora. Barbafieri, eletto con una lista civica di centrosinistra, è finito nel mirino dell’estrema destra locale quando a Lajatico si è diffusa la notizia che nel comune, per il prossimo anno scolastico, non ci sarebbe un numero sufficiente di bambini per la prima classe della scuola media. Per l’omofoba, offensiva – e senza dubbio fantasiosa – ricostruzione di ...