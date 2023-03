I fratelli mascherati da anziani e le rapine (da 300mila euro) con il fucile a canne mozze (Di venerdì 3 marzo 2023) Due minuti a colpo, non di più. Con la "giusta" dose di violenza e di spregiudicatezza. Lavori da professionisti, o quasi. Perché qualche passo falso lo hanno fatto anche loro. Dettagli, indizi lasciati qua e là che... Leggi su today (Di venerdì 3 marzo 2023) Due minuti a colpo, non di più. Con la "giusta" dose di violenza e di spregiudicatezza. Lavori da professionisti, o quasi. Perché qualche passo falso lo hanno fatto anche loro. Dettagli, indizi lasciati qua e là che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tizio8020 : RT @AndreaSALIERI6: Strana gente. Vedono un cinese cadere fulminato e si tappano in casa per mesi, mascherati e terrorizzati. Muoiono paren… - AndreaSALIERI6 : RT @AndreaSALIERI6: Strana gente. Vedono un cinese cadere fulminato e si tappano in casa per mesi, mascherati e terrorizzati. Muoiono paren… - ciuppina : RT @DisagioManifest: Gli #incorcessi, sapendo di essere stati graziati, essendo tutelati dal #GFvip, continuano a ridersela alle spalle del… - Malvy34087444 : RT @DisagioManifest: Gli #incorcessi, sapendo di essere stati graziati, essendo tutelati dal #GFvip, continuano a ridersela alle spalle del… - DisagioManifest : RT @DisagioManifest: Gli #incorcessi, sapendo di essere stati graziati, essendo tutelati dal #GFvip, continuano a ridersela alle spalle del… -