I 14 film da vedere al cinema a marzo (Di venerdì 3 marzo 2023) Un marzo ricco di film da vedere al cinema. C'è l'action con il terzo capitolo di Creed, con John Wick 4, Dangeouns & Dragons, che cercherà di portare sul grande schermo lo spirito del famoso gioco di ruolo, e con la seconda avventura di Shazam!. C'è la commedia con l'esilarante Mixed By Erry di Sydney Sibilia e l'omaggio alla settima arte con Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores ed Empire of Light di Sam Mendes. Non poteva mancare l'horror con Scream VI e la musica con la festa dei 30 anni di carriera di Ligabue. I film da vedere a marzo al cinema Creed III. Dal 2 marzo Michael B. Jordan sceglie di debuttare alla regia con il terzo capitolo di Creed, lo spin off di Rocky. Questa volta però Stallone, nell'angolo di ...

