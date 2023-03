Hong Kong: incendio distrugge grattacielo | video (Di venerdì 3 marzo 2023) Il cantiere di un grattacielo di 42 piani in costruzione a Hong Kong è stato distrutto dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno lavorato ore per domare l'incendio, che non ha fatto vittime. Secondo le fonti, almeno 130 persone sono state evacuate dai palazzi vicini, minacciati anch'essi dal fuoco. L'incendio è scoppiato sul cantiere del Mariner's Club, nell'area turistica e residenziale di Tsim Sha Tsui: il progetto di ristrutturazione prevede - o forse prevedeva - di alzare l'edificio a 42 piani e farne un luogo simbolo nella skyline dell'ex colonia britannica. Molti piani della costruzione sono stati avvolti dal fuoco, una colonna di fumo e ceneri si è alzata in cielo, mentre a terra cadeva una quantità di detriti. Non sono segnalati feriti. Era la ristrutturazione del famoso Mariner's Club, i suoi 42 ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 marzo 2023) Il cantiere di undi 42 piani in costruzione aè stato distrutto dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno lavorato ore per domare l', che non ha fatto vittime. Secondo le fonti, almeno 130 persone sono state evacuate dai palazzi vicini, minacciati anch'essi dal fuoco. L'è scoppiato sul cantiere del Mariner's Club, nell'area turistica e residenziale di Tsim Sha Tsui: il progetto di ristrutturazione prevede - o forse prevedeva - di alzare l'edificio a 42 piani e farne un luogo simbolo nella skyline dell'ex colonia britannica. Molti piani della costruzione sono stati avvolti dal fuoco, una colonna di fumo e ceneri si è alzata in cielo, mentre a terra cadeva una quantità di detriti. Non sono segnalati feriti. Era la ristrutturazione del famoso Mariner's Club, i suoi 42 ...

