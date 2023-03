Hong Kong, enorme incendio in un grattacielo in costruzione (Di venerdì 3 marzo 2023) Un enorme incendio si è sviluppato in un grattacielo in costruzione a Hong Kong. Non sono stati segnalati feriti. Le fiamme sono andate avanti per ore e almeno 130 persone sono state evacuate dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) Unsi è sviluppato in unin. Non sono stati segnalati feriti. Le fiamme sono andate avanti per ore e almeno 130 persone sono state evacuate dai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#Tuttosport) Dall'8 marzo a Milano, dal 13 a Hong Kong, poi toccherà agli USA: al via le udienze per la richiesta… - LaStampa : Hong Kong, in frigo il corpo smembrato di una modella. A ucciderla l’intera famiglia dell’ex marito - LennyBusker3 : commenti di Ronny Tong arrivano mentre la maggior parte degli hongkonghesi sceglie di continuare a indossare masche… - LennyBusker3 : abitanti di Hong Kong che indossavano maschere durante le proteste rischiano di essere perseguiti afferma il cons… - LennyBusker3 : #HK47 parlamentari britannici sollecitano il 'rilascio compassionevole' della democratica Claudia Mo 'suo marito e… -