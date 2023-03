Hong Kong, enorme incendio in un cantiere edile nel quartiere dello shopping: le immagini (Di venerdì 3 marzo 2023) I vigili del fuoco di Hong Kong hanno combattuto un enorme incendio in un cantiere edile in un famoso quartiere dello shopping. L’incendio ha costretto circa 170 persone a evacuare gli edifici vicini. Il rogo è scoppiato al progetto di riqualificazione del Mariners’ Club alle 23 di giovedì nel quartiere densamente popolato di Tsim Sha Tsui a Kowloon. Il governo ha detto che l’incendio è stato in gran parte spento alle 8.30 ora locale, dopo una battaglia di nove ore. Non sono stati segnalati morti o feriti. Le autorità stanno ancora indagando sulla causa. Il vice capo dei vigili del fuoco Keung Sai-ming ha affermato che la sua squadra ha dovuto affrontare varie sfide, tra cui la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) I vigili del fuoco dihanno combattuto unin unin un famoso. L’ha costretto circa 170 persone a evacuare gli edifici vicini. Il rogo è scoppiato al progetto di riqualificazione del Mariners’ Club alle 23 di giovedì neldensamente popolato di Tsim Sha Tsui a Kowloon. Il governo ha detto che l’è stato in gran parte spento alle 8.30 ora locale, dopo una battaglia di nove ore. Non sono stati segnalati morti o feriti. Le autorità stanno ancora indagando sulla causa. Il vice capo dei vigili del fuoco Keung Sai-ming ha affermato che la sua squadra ha dovuto affrontare varie sfide, tra cui la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#Tuttosport) Dall'8 marzo a Milano, dal 13 a Hong Kong, poi toccherà agli USA: al via le udienze per la richiesta… - LaStampa : Hong Kong, in frigo il corpo smembrato di una modella. A ucciderla l’intera famiglia dell’ex marito - ilfattovideo : Hong Kong, enorme incendio in un cantiere edile nel quartiere dello shopping: le immagini - ValeryMell1 : RT @LennyBusker3: abitanti di Hong Kong che indossavano maschere durante le proteste rischiano di essere perseguiti afferma il consiglier… - Miti_Vigliero : Hong Kong, enorme incendio in un grattacielo in costruzione - Il Sole 24 ORE -