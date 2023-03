Honda - "Con gli e-fuel le auto diesel e benzina dureranno fino al 2040 e oltre" (Di venerdì 3 marzo 2023) Bisogna necessariamente puntare sulle elettriche, ma le auto endotermiche potrebbero rimanere sul mercato "fino al 2040 e oltre" anche grazie agli e-fuel: è questo il messaggio lanciato da Toshihiro Mibe, amministratore delegato della Honda, che recentemente ha velocizzato le strategie di elettrificazione per ridurre il divario accumulato nei confronti dei concorrenti sul mercato delle auto a batteria: "Lavoro nello sviluppo motori da oltre 30 anni e quindi ritengo questa accelerazione un po' minacciosa, ma nel mio ruolo devo separare i sentimenti da ciò che è meglio per il business". Il futuro. E il meglio, per la Honda, è rappresentato da alcune recenti iniziative strategiche, come la separazione delle attività tradizionali da ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 3 marzo 2023) Bisogna necessariamente puntare sulle elettriche, ma leendotermiche potrebbero rimanere sul mercato "al" anche grazie agli e-: è questo il messaggio lanciato da Toshihiro Mibe, amministratore delegato della, che recentemente ha velocizzato le strategie di elettrificazione per ridurre il divario accumulato nei confronti dei concorrenti sul mercato dellea batteria: "Lavoro nello sviluppo motori da30 anni e quindi ritengo questa accelerazione un po' minacciosa, ma nel mio ruolo devo separare i sentimenti da ciò che è meglio per il business". Il futuro. E il meglio, per la, è rappresentato da alcune recenti iniziative strategiche, come la separazione delle attività tradizionali da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaEttori : La McLaren è un chiodo sul dritto e si ferma in frenata. Situazione peggiore rispetto a quella già drammatica del… - DanilaCantele : RT @mazzettam2: @matteosalvinimi Alfa Romeo farà solo elettriche dal 2027. Audi 2033. GM 2035. Honda 2025 Jaguar 2025 Smart 2025 Stellantis… - Kedvesem2 : RT @mazzettam2: @matteosalvinimi Alfa Romeo farà solo elettriche dal 2027. Audi 2033. GM 2035. Honda 2025 Jaguar 2025 Smart 2025 Stellantis… - EItonMcCartney : @yanosvale7 @Muchapicha_GP @ValeYellow46 @marcmarquez93 @OSCARHAROTASEND No no son le dichiarazioni scritte nere su… - RuoteF : RT @mazzettam2: @matteosalvinimi Alfa Romeo farà solo elettriche dal 2027. Audi 2033. GM 2035. Honda 2025 Jaguar 2025 Smart 2025 Stellantis… -