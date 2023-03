Honda - Con gli e-fuel le auto diesel e benzina dureranno fino al 2024 e oltre

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 3 marzo 2023) Bisogna necessariamente puntare sulle elettriche, ma leendotermiche potrebbero rimanere sul mercato "al 2040 e" anche grazie agli e-: è questo il messaggio lanciato da Toshihiro Mibe, amministratore delegato della, che recentemente ha velocizzato le strategie di elettrificazione per ridurre il divario accumulato nei confronti dei concorrenti sul mercato dellea batteria: "Lavoro nello sviluppo motori da30 anni e quindi ritengo questa accelerazione un po' minacciosa, ma nel mio ruolo devo separare i sentimenti da ciò che è meglio per il business". Il futuro. E il meglio, per la, è rappresentato da alcune recenti iniziative strategiche, come la separazione delle attività tradizionali da quelle nel campo delle ...