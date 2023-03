Highlights e gol Napoli-Lazio 0-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di venerdì 3 marzo 2023) Ilcon glie i gol di0-1, match valido per la venticinquesima giornata di. Al Maradona gli azzurri fanno la partita, ma rischiano in apertura sul gran salvataggio di Di Lorenzo. Nella ripresa la banda Spalletti sfiora il gol con la conclusione di Zielinski, ma passano i biancocelesti grazie al gol di Vecino con una gran conclusione. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE Ma Vecino che goal ha fatto? pic.twitter.com/W6pkciCsju — k (@Jhkyla) March 3,SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaMarchisio8 : Non sono riuscito a vedere il primo tempo. Grazie agli #highlights mi sono visto il gol di #DiMaria … Che bellezza ?? #NantesJuventus - rehspeck : @juventusfc Direi che si può tranquillamente fare un Video di 90sec di highlights delle 300 partite dove sistematic… - NapoliCM : ???? Highlights Napoli Lazio 0-1: gol Vecino e sintesi | VIDEO ??? - ElisaeTh19 : RT @SkyTG24: Serie A, alle 20:45 in campo Napoli-Lazio. Le formazioni ufficiali - SkyTG24 : Serie A, alle 20:45 in campo Napoli-Lazio. Le formazioni ufficiali -

A centrocampo c'è Vecino e non Cataldi ( TUTTI GLIDI SERIE A ). Il tabellino di Napoli - Lazio 0 - 1 (live) vedi anche Napoli, scudetto e classifica diventano un problema di matematica 67'...L'Inter ha bisogno di alternative in zonaGUARDA TUTTI GLIDI SERIE A NO TORO, NO PARTY Basta soffermarsi sul bilancio in campionato dell'Inter dalla 17alla 24giornata , otto turni che ...Ecco la classifica aggiornata con l'ordinamento della Lega Serie A GUARDA TUTTI GLIDI SERIE A 1) NAPOLI 65 punti 24 partite giocate 58fatti 15 subiti 2) INTER 47 punti 24 partite ...

Bari-Venezia 1-0: video, gol e highlights Sky Sport

Il big match dello stadio Maradona apre la 25esima giornata di campionato. Spalletti in avanti schiera il tridente formato da Osimhen, Kvaratskhelia e Lozano. Tridente anche per Sarri, che sceglie Zac ...Highlights e Gol Juventus Next Gen Vicenza: le immagini del match perso allo Stadium dai bianconeri – VIDEO Primo atto della finale di Coppa Italia Serie C per la Juventus Next Gen, che allo Stadium c ...