Hellboy | The Crooked Man | svelato il nome del nuovo interprete

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaOdinson : Hellboy: The Crooked Man, trovato il nuovo protagonista - - Nerdmovieprod : Hellboy – The Crooked Man: Jack Kesy sarà il protagonista del reboot #hellboy #JackKesy - RedCapes_it : Hellboy: The Crooked Man – Jack Kesy sarà il protagonista del reboot - UniMoviesBlog : Jake Kesy sarà Hellboy nel nuovo adattamento cinematografico #Hellboy #HellboyTheCrookedMan #JakeKesy - Il_Nerdastro : Meet the new Red. Ci sarà #JackKesy, sotto il trucco prostetico di #Hellboy in #TheCrookedMan, il film che riporter… -

Crooked Man - nuovo reboot sulle avventure del Diavolo Rosso più famoso dei fumetti - ha trovato il suo protagonista , Jack Kesy . La pellicola, prodotta da Millenium Media - già dietro ...Crooked Man vede un nuovo attore interpretare il noto demone rosso creato da Mike Mignola che torna di nuovo al ...L’attore Jack Kesy ha ottenuto il ruolo dinel reboot prodotto da Millennium, dal titoloCrooked Man, che sarà diretto da Brian Taylor da una sceneggiatura realizzata da Mike Mignola e Chris Golden . Kesy ha avuto piccoli ruoli in film quali Deadpool 2 eOutpost ...

Hellboy: The Crooked Man, trovato il nuovo protagonista Cinefilos.it

If you continue, we'll assume that you are happy with our cookies policy Hellboy: The Crooked Man was only revealed to us last month, and yet it appears it has already found its lead actor. This time, ...Deadpool 2 actor Jack Kesy has landed the role of Hellboy in reboot The Crooked Man. Four years on from David Harbour and Neil Marshall's critically-panned Hellboy movie, which itself followed Ron ...