Hellas Verona, Zaffaroni: “Match con lo Spezia non decisivo per la salvezza. Ho dubbi di formazione” (Di venerdì 3 marzo 2023) Marco Zaffaroni ha parlato in vista del Match del suo Hellas Verona contro lo Spezia in uno scontro che dirà tanto per quanto riguarda la lotta salvezza. Importante, ma non decisiva per il tecnico ex Cosenza che ha dichiarato nella conferenza stampa di avere ancora dei dubbi di formazione da scegliere, soprattutto in attacco. Queste le parole di Zaffaroni in conferenza stampa. Sul Match: “È una partita importante, inutile negarlo, ma continuo a ripetere che parlare di sfide decisive a quattordici gare dalla fine sarebbe sbagliato. Sarà importante per tanti aspetti, a partire dalla classifica. Sarà una gara da affrontare nella maniera giusta. Insisto spesso sul concetto di equilibrio: in una partita così le letture ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Marcoha parlato in vista deldel suocontro loin uno scontro che dirà tanto per quanto riguarda la lotta. Importante, ma non decisiva per il tecnico ex Cosenza che ha dichiarato nella conferenza stampa di avere ancora deidida scegliere, soprattutto in attacco. Queste le parole diin conferenza stampa. Sul: “È una partita importante, inutile negarlo, ma continuo a ripetere che parlare di sfide decisive a quattordici gare dalla fine sarebbe sbagliato. Sarà importante per tanti aspetti, a partire dalla classifica. Sarà una gara da affrontare nella maniera giusta. Insisto spesso sul concetto di equilibrio: in una partita così le letture ...

