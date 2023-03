“Hanno deciso di fare così”. Amici 22, Maria De Filippi coglie tutti di sorpresa: la notizia ufficiale (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo le trasmissioni di Maria De Filippi sono stati temporaneamente stoppati. Da quel 24 febbraio, quando la notizia della morte del giornalista e marito della conduttrice è arrivata, i programmi della De Filippi sono stati cancellati dal palinsesto Mediaset. Una scelta aziendale presa per rispetto della conduttrice Maria De Filippi colpita dal lutto per il marito e giornalista che nel corso della sua carriera ha rivoluzionato la televisione italiana. Bloccate, ovviamente, anche le registrazioni delle trasmissioni condotte dalla moglie di Maurizio Costanzo. Amici, C’è posta per te e Uomini e Donne andranno in onda dopo il ‘periodo di lutto’. Leggi anche: “Ho scoperto che diceva di me”. Maurizio Costanzo, Mara Venier addolorata: ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo le trasmissioni diDesono stati temporaneamente stoppati. Da quel 24 febbraio, quando ladella morte del giornalista e marito della conduttrice è arrivata, i programmi della Desono stati cancellati dal palinsesto Mediaset. Una scelta aziendale presa per rispetto della conduttriceDecolpita dal lutto per il marito e giornalista che nel corso della sua carriera ha rivoluzionato la televisione italiana. Bloccate, ovviamente, anche le registrazioni delle trasmissioni condotte dalla moglie di Maurizio Costanzo., C’è posta per te e Uomini e Donne andranno in onda dopo il ‘periodo di lutto’. Leggi anche: “Ho scoperto che diceva di me”. Maurizio Costanzo, Mara Venier addolorata: ...

