Hakimi, la situazione peggiora: è formalmente indagato per stupro (Di venerdì 3 marzo 2023) Aveva smentito tutto, Achraf Hakimi, ma dopo essere stato ascoltato dagli inquirenti, il terzino destro del Psg è stato formalmente indagato, per stupro. Un'inchiesta scattata d'ufficio dopo la ...

