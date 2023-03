Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Hakimi, la scioccante novità: è accusato di stupro! Resta in libertà vigilata : L'ex esterno dell'inter è indagato… -

La procura francese si esprime sul "Caso" . L'esterno marocchino del Paris Saint Germain è accusato di stupro ai danni di una donna di 24 anni che ha affermato di aver subito la violenza lo scorso 25 febbraio nella casa del giocatore ...... a ridosso tra l'altro della testimonianzadella giovane donna, raccolta dalle forze ..., viene riportato virgolettato, "l'avrebbe baciata sulla bocca, le avrebbe sollevato i vestiti ...La procura francese si esprime sul "Caso" . L'esterno marocchino del Paris Saint Germain è accusato di stupro ai danni di una donna di 24 anni che ha affermato di aver subito la violenza lo scorso 25 febbraio nella casa del giocatore ...

Hakimi, la scioccante novità: è accusato di stupro! Resta in libertà vigilata Corriere dello Sport

L'ex esterno dell'inter è indagato per una presunta violenza sessuale perpetuata ai danni di una ragazza di 24 anni ...Il terzino del PSG, Hakimi, potrebbe finire nei guai giudiziari per la denuncia di una 23enne la quale non ha sporto denuncia ma lo accusa di violenza sessuale mentre la moglie Hiba Abouk era a Dubai ...