Hakimi indagato per stupro, la procura di Nanterre conferma (Di venerdì 3 marzo 2023) Nei giorni scorsi si è parlato di Achraf Hakimi per le sua azioni extra campo. Poco fa la procura di Nanterre ha confermato le voci con Agence France-Presse, cominciando ufficialmente le indagini nei confronti del calciatore ex Inter per stupro. INDAGINI – Secondo quanto riferito dalla procura di Nanterre ad Agence France-Presse Achraf Hakimi verrà indagato per stupro. Sul calciatore ex Inter è ricaduta un’accusa da parte di una donna di 24 anni, che ha parlato di un incontro di sabato scorso nella sua casa di Boulogne-Billancourt, nella periferia ovest di Parigi. L’esterno noto a Milano è ora giocatore del Paris-Saint-Germain. Sta per scoppiare l’ennesimo caso nella capitale francese. Fonte: Agence ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) Nei giorni scorsi si è parlato di Achrafper le sua azioni extra campo. Poco fa ladihato le voci con Agence France-Presse, cominciando ufficialmente le indagini nei confronti del calciatore ex Inter per. INDAGINI – Secondo quanto riferito dalladiad Agence France-Presse Achrafverràper. Sul calciatore ex Inter è ricaduta un’accusa da parte di una donna di 24 anni, che ha parlato di un incontro di sabato scorso nella sua casa di Boulogne-Billancourt, nella periferia ovest di Parigi. L’esterno noto a Milano è ora giocatore del Paris-Saint-Germain. Sta per scoppiare l’ennesimo caso nella capitale francese. Fonte: Agence ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++La procura di Nanterre conferma: 'Achraf #Hakimi è indagato per stupro'+++ - infoitinterno : Hakimi indagato per stupro, la procura di Nanterre conferma - memethegoat : RT @sportface2016: +++La procura di Nanterre conferma: 'Achraf #Hakimi è indagato per stupro'+++ - _ElPrincipe22 : RT @sportface2016: +++La procura di Nanterre conferma: 'Achraf #Hakimi è indagato per stupro'+++ - Lucavad72 : RT @sportface2016: +++La procura di Nanterre conferma: 'Achraf #Hakimi è indagato per stupro'+++ -