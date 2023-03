Hakimi indagato per stupro: il giocatore è in libertà vigilata (Di venerdì 3 marzo 2023) Nella mattinata di oggi, l’ufficio del procuratore di Nanterre ha confermato che Achraf Hakimi, giocatore del PSG ed ex Inter e Borussia Dortmund, è stato incriminato per stupro. A riportarlo è l’Agenzia France-Presse. Hakimi è stato ascoltato giovedì dagli investigatori della sicurezza territoriale di Hauts-de-Seine e poi incriminato da un giudice istruttore e posto sotto L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 3 marzo 2023) Nella mattinata di oggi, l’ufficio del procuratore di Nanterre ha confermato che Achrafdel PSG ed ex Inter e Borussia Dortmund, è stato incriminato per. A riportarlo è l’Agenzia France-Presse.è stato ascoltato giovedì dagli investigatori della sicurezza territoriale di Hauts-de-Seine e poi incriminato da un giudice istruttore e posto sotto L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++La procura di Nanterre conferma: 'Achraf #Hakimi è indagato per stupro'+++ - _ElPrincipe22 : RT @sportface2016: +++La procura di Nanterre conferma: 'Achraf #Hakimi è indagato per stupro'+++ - Lucavad72 : RT @sportface2016: +++La procura di Nanterre conferma: 'Achraf #Hakimi è indagato per stupro'+++ - tuttosport : Secondo quanto ha fatto sapere la procura di Nanterre, alla periferia di Parigi, Il terzino del #PSG, #Hakimi, è st… - sassyagron : RT @sportface2016: +++La procura di Nanterre conferma: 'Achraf #Hakimi è indagato per stupro'+++ -