Hakimi incriminato per stupro: è in libertà vigilata (Di venerdì 3 marzo 2023) Achraf Hakimi, calciatore del PSG e con un passato in Italia tra le fila dell'Inter, è stato accusato di stupro. Al momento si trova in libertà vigilata. Achraf Hakimi, calciatore del Paris Saint-Germain, è stato recentemente accusato di violenza sessuale da una donna di 24 anni. Dopo l'interrogatorio da parte degli investigatori di Hauts-de-Seine, è stato incriminato per stupro e posto in libertà vigilata da un giudice istruttore. L'agenzia di stampa AFP ha riassunto l'intera vicenda che sarebbe avvenuta tra il 25 e il 26 febbraio, quando la donna si è presentata alla stazione di polizia di Nogent-sur-Marne per denunciare la violenza subita, ma senza formalizzare alcuna denuncia. Secondo le ricostruzioni, la presunta vittima e ...

