Habilita San Marco | attivo il nuovo ambulatorio di Chirurgia Bariatrica

(Di venerdì 3 marzo 2023) InSan, il polidi Bergamo in Piazza della Repubblica 10, èildi. Il Dr. Ayman Ismail, specialista inGenerale e, spiega a chi è rivolto questo servizio. “Lasi occupa di obesità, malattia che viene associata ad altre patologie come il diabete mellito, l’ipertensione arteriosa e le apnee notturne. Un paziente viene considerato obeso quando ha un indice di massa corporea (BMI) che supera il valore 30, numero che viene calcolato in base al peso, all’altezza e all’età. Nei valori compresi tra 30 e 35 si parla di obesità lieve, mentre dai 35 in su è ...