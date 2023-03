GUIDA TV 3 MARZO 2023: THE VOICE SENIOR, BUONGIORNO MAMMA, QUARTO GRADO (Di venerdì 3 marzo 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. Rai 1 Canale 5 20.35 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.30 – The VOICE SENIOR Talent con Antonella Clerici fine00.25 – Tv7 Rubrica 20.35 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.45 – BUONGIORNO, MAMMA! (1°Tv) Serie Tv S2E400.00 – Station 19 (1°Tv) Serie Tv Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – NCIS (1°Tv) Serie Tv S20E7 22.10 – NCIS: Hawai’i (1°Tv) Serie Tv S2E7 20.25 – NCIS Serie Tv 21.15 – Jack Wick: Capitolo 2 Film 23.35 – Mad Max: Fury Road Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – Souvenir d’Italie Doc.23.10 – Ossi di Seppia Rubrica 20.30 – Stasera Italia Talk Show 21.25 – QUARTO ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 3 marzo 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. Rai 1 Canale 5 20.35 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.30 – TheTalent con Antonella Clerici fine00.25 – Tv7 Rubrica 20.35 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.45 –! (1°Tv) Serie Tv S2E400.00 – Station 19 (1°Tv) Serie Tv Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – NCIS (1°Tv) Serie Tv S20E7 22.10 – NCIS: Hawai’i (1°Tv) Serie Tv S2E7 20.25 – NCIS Serie Tv 21.15 – Jack Wick: Capitolo 2 Film 23.35 – Mad Max: Fury Road Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – Souvenir d’Italie Doc.23.10 – Ossi di Seppia Rubrica 20.30 – Stasera Italia Talk Show 21.25 –...

