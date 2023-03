Guerra in Ucraina, primo incontro fra Usa e Russia. C’è trattativa? (Di venerdì 3 marzo 2023) Usa-Russia, prove di disgelo? Non esattamente, perché le posizioni restano ferme e distanti, ma il primo colloquio faccia a faccia tra il segretario di Stato americano Anthony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov dall’inizio della Guerra, tenutosi a margine del G20 a Delhi, è la dimostrazione che, almeno sotto traccia, le trattative esistono. Perché al di là del ritorno geopolitico in un senso o nell’altro, anche a Washington sanno benissimo che il conflitto non può trascinarsi per troppo tempo. Anche perché i finanziamenti, in soldi e armi, a Kiev, iniziano a pesare sui conti. L’incontro Ciò detto, a livello di dichiarazioni ufficiali le posizioni restano ingessate. Nel corso del colloquio, secondo il funzionario, Blinken ha ribadito a Lavrov che gli Stati Uniti continueranno a sostenere ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 3 marzo 2023) Usa-, prove di disgelo? Non esattamente, perché le posizioni restano ferme e distanti, ma ilcolloquio faccia a faccia tra il segretario di Stato americano Anthony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov dall’inizio della, tenutosi a margine del G20 a Delhi, è la dimostrazione che, almeno sotto traccia, le trattative esistono. Perché al di là del ritorno geopolitico in un senso o nell’altro, anche a Washington sanno benissimo che il conflitto non può trascinarsi per troppo tempo. Anche perché i finanziamenti, in soldi e armi, a Kiev, iniziano a pesare sui conti. L’Ciò detto, a livello di dichiarazioni ufficiali le posizioni restano ingessate. Nel corso del colloquio, secondo il funzionario, Blinken ha ribadito a Lavrov che gli Stati Uniti continueranno a sostenere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Non bastava la distinzione tra armi difensive e offensive, molto amata in Italia. Oggi Pier Luigi Bersani al Corrie… - GiovaQuez : In Russia Alexey Moskalev, un padre single, è stato arrestato dopo che sua figlia ha fatto un disegno, durante la l… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Lavrov: 'Stiamo cercando di terminare la guerra iniziata dall'Occidente'. Nuova allerta aerea in tutta U… - antonio65683279 : Se l'Ucraina dovesse attaccare la Russia sul suo territorio farebbe benissimo. La guerra è guerra. - LucianoDavite : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Guerra in #Ucraina #ONU: dal 24/02/2022 al 27/02/2023, le vittime civili DI AMBO LE P… -