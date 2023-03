Guendalina Tavassi senza freni su Antonella Fiordelisi: “E’ pazza” (Di venerdì 3 marzo 2023) La sorella di Edoardo Tavassi protagonista di una nuova sfuriata contro Antonella Fiordelisi Guendalina Tavassi contro Antonella Fiordelisi, nuovo atto nella casa del Grande Fratello Vip. La influencer originaria di Salerno ha nuovamente puntato il dito contro Edoardo Tavassi nella casa più spiata d’Italia nel corso delle nomination di ieri sera, dopo aver fatto per l’ennesima volta il suo nome (pur non sapendo che il televoto prevede l’elezione del primo finalista della settima edizione del reality). “Non so se non mi sopporta proprio o è innamorato di me, perché parla sempre di me, ogni volta” la spiegazione di Antonella Fiordelisi in confessionale ad Alfonso Signorini dopo aver nominato ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 marzo 2023) La sorella di Edoardoprotagonista di una nuova sfuriata controcontro, nuovo atto nella casa del Grande Fratello Vip. La influencer originaria di Salerno ha nuovamente puntato il dito contro Edoardonella casa più spiata d’Italia nel corso delle nomination di ieri sera, dopo aver fatto per l’ennesima volta il suo nome (pur non sapendo che il televoto prevede l’elezione del primo finalista della settima edizione del reality). “Non so se non mi sopporta proprio o è innamorato di me, perché parla sempre di me, ogni volta” la spiegazione diin confessionale ad Alfonso Signorini dopo aver nominato ...

