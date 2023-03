Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Guardiola 'chiama' Kompany: 'Il suo destino da allenatore del City è già scritto nelle stelle': Il tecnico del Manc… - idontf__kincare : @sballo_toure Pep Guardiola è uno di quelli che dice “Oh raga tranquilli la porto io la figa” e poi chiama i trans - luigidea : @pasquale_zumbo La bellezza e l'onestà di un ragionamento che chiama in causa TUTTI i vent'anni di carriera del pov… - francesco7022 : @RafAuriemma di guardiola ha bisogno proprio di qualcuno che gli spieghi la difesa a 3…… e chiama a Spalletti. Spal… -

Alle 18:30 torna in campo il Manchester City di, che cala il poker sul campo del Bournemouth e resta a 2 punti dall'Arsenal capolista, che però ha giocato una partita in meno. Non può ...... JosepONLY ITALY Anche i tifosi del Manchester City potrebbero avere il loro Ciro Santoriello. SiMurray Rosen QC , e sarà chiamato a presiedere la commissione indipendente sulle ...LONDRA - Il Tottenham ha fatto un bel regalo ad Antonio Conte con la vittoria di misura ottenuta contro il Manchester City di. Harry Kane ha deciso il match al 15', gol che ha permesso al bomber degli Spurs di diventare il miglior marcatore nella storia del Tottenham e il più giovane nella storia della Premier ...

Guardiola "chiama" Kompany: "Il suo destino da allenatore del City è ... TUTTO mercato WEB

E c’è chi rimpiange Gino Corioni, l’ex presidente scomparso nel 2016 dopo 22 anni alla guida, che ebbe le sue difficoltà gestionali negli ultimi anni , ma che verrà ricordato per sempre per aver ...Il tecnico del Manchester City fa il filosofo: "Adoro questa manifestazione, ma non voglio finire sotto pressione se non la vinceremo".