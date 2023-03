Guardia di Finanza | individuati 70 lavoratori in nero

(Di venerdì 3 marzo 2023) Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito una serie di interventi finalizzati a garantire la sicurezza economico-finanziaria dell’intero territorio provinciale. All’esito di tali controlli i finanzieri hanno individuato nei comuni di Taranto, Grottaglie, Pulsano, Martina Franca, Manduria, Fragagnano, San Marzano di San Giuseppe, Maruggio, Torricella, Avetrana, Crispiano, Palagiano e Laterza 70“in” e stanno svolgendo specifici approfondimenti finalizzati a verificare la regolarità dell’assunzione di ulteriori 57. Le violazioni riscontrate hanno riguardato i settori economici della ristorazione, dell’edilizia, dell’agricoltura e dell’abbigliamento. I Reparti jonici hanno effettuato, inoltre, diversi accertamenti in materia di memorizzazione e trasmissione ...

... 3 marzo 2023 - I Carabinieri della Compagnia di Perugia " coadiuvati da personale del Comando Provinciale e da unità cinofila antidroga delladi" sotto il coordinamento della ...L'attività delladiha permesso di interrompere le procedure di assegnazione del contributo per oltre un milione di euro, bloccati preventivamente e quindi non percepiti, segnalando ...... la delega ai carabinieri da parte della Procura della Repubblica di Crotone per l'acquisizione di tutti gli atti relativi alla gestione didicostiera del barcone carico di ...

Frontex, gli allarmi e la Guardia di finanza. Adesso la Procura indaga sui mancati soccorsi Corriere della Sera

Ha comprato un terreno agricolo di circa 30mila metri quadri dall'ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (Ersap) e lo ha lottizzato abusivamente, rivendendolo in ...Quasi 19 chili tra hascisc, la maggior parte, e marijuana, nonché circa 15 mila euro, sono stati sequestrati in un'indagine condotta in più fasi dai carabinieri di vari reparti della compagnia di Peru ...