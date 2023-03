Greenpeace celebra "funerali" ditta bike sharing a Torino

(Di venerdì 3 marzo 2023) Attivisti di, nel corso del corteo per il clima ahanno inscenato un 'funerale' simbolico di To -, il servizio pubblico dichiuso lo scorso 12 febbraio dopo 13 anni,...

Con questa azione dimostrativa il gruppo locale di Greenpeace chiede un incontro all'assessora comunale Foglietta per capire com'è possibile che un servizio del genere venga chiuso per degli atti vandalici

