Oggi è l'ultimo dei tre giorni di lutto nazionale mentre stanno per terminare le operazioni di recupero delle salme. Continuano le manifestazioni. Da Creta a Salonicco, gli studenti di tutta la Grecia stanno organizzando proteste contro il governo accusato di essere il responsabile della "tragedia annunciata" dello scontro ferroviario avvenuto martedì notte presso Larissa.

Grecia, manifestazioni studentesche dopo l'incidente ferroviario - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Migliaia di manifestanti hanno osservato di fronte al parlamento di Atene un minuto di silenzio in memoria delle 57 vittime morte a seguito dello scontro di due treni, avvenuto in Grecia martedì sera.L'uomo di Larissa, di 59 anni, arrestato nell'ambito delle indagini sull'incidente ferroviario di martedì notte sarebbe stato nominato capostazione a inizio di quest'anno, nonostante avesse superato i ...