Gravissimo incidente in A4 all’altezza di Rho | morte due donne

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: #incidente sul #lavoro: #operaio travolto da un bancale d'acqua, è gravissimo - Gazzettino : #incidente sul #lavoro: #operaio travolto da un bancale d'acqua, è gravissimo - AdornatoAntonio : RT @usbsindacato: I lavoratori dei trasporti di USB esprimono il loro dolore e cordoglio ai Ferrovieri greci e ai familiari delle vittime d… - Brasco71 : RT @11Giuliano: Malore alla guida: ANCONA - A causare l'incidente sarebbe stato un malore alla guida. Sul posto i vigili del fuoco, Volante… - ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: Appiano (Bz), incidente allo svincolo Mebo. Gravissimo un motociclista 45enne che ha battuto violentemente la testa su… -

A determinare l'sarebbe stata la rottura improvvisa di una corda che conteneva la merce. L'operaio colpito da quel peso ha perso l'equilibrio ed è precipitato a terra battendo violentemente ...Furono 5 i feriti, di cui unotrasferito con l'elisoccorso in un ospedale palermitano, in un altro, stavolta alle porte di Mazara del Vallo. La Citroen C3 con cinque amici che ...questa mattina alla fermata Lepanto della metro A . Un pensionato di 74 anni è caduto per cause ancora da chiarire sui binari ed è stato investito da un convoglio che stava entrando in ...

Grave incidente sull'A4: autostrada chiusa MilanoToday.it

Al 61enne è stato amputato l'arto Grave incidente sul lavoro in un'azienda di produzione di gomma-plastica a Potenza Picena. La pressa di un macchinario ha schiacciato e tranciato il braccio destro di ...Milano, 3 marzo 2023 – Un grave incidente è avvenuto venerdì pomeriggio, lungo la A4 nel tratto Pero Fiera Milano e viale Certosa in direzione Venezia. Due persone a bordo di una Opel corsa sono morte ...