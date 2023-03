Grande Fratello Vip, Signorini sbotta: “Siete profondamente maleducati, così è impossibile lavorare”. E ad Edoardo: “Se ti dico di stare zitto, stai zitto” (Di venerdì 3 marzo 2023) Scintille nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ad un certo punto, il conduttore Alfonso Signorini ha perso la pazienza e ha rimproverato duramente i concorrenti, tuonando in particolare contro Edoardo Donnamaria. Il motivo? La loro maleducazione. Andiamo con ordine. Giovedì 2 marzo è andata in onda su Canale 5 la consueta diretta del reality e durante il collegamento con la casa Signorini ha dovuto più volte intimare ai vipponi di abbassare i toni e parlare solo se interpellati, altrimenti il pubblico da casa non avrebbe capito nulla. La situazione è poi degenerata definitivamente durante il confronto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: i due, reduci da un turbolento flirt, hanno intavolato un acceso botta e risposta, tanto che Signorini è dovuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Scintille nell’ultima puntata delVip. Ad un certo punto, il conduttore Alfonsoha perso la pazienza e ha rimproverato duramente i concorrenti, tuonando in particolare controDonnamaria. Il motivo? La loro maleducazione. Andiamo con ordine. Giovedì 2 marzo è andata in onda su Canale 5 la consueta diretta del reality e durante il collegamento con la casaha dovuto più volte intimare ai vipponi di abbassare i toni e parlare solo se interpellati, altrimenti il pubblico da casa non avrebbe capito nulla. La situazione è poi degenerata definitivamente durante il confronto tra Antonella Fiordelisi edDonnamaria: i due, reduci da un turbolento flirt, hanno intavolato un acceso botta e risposta, tanto cheè dovuto ...

