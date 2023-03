Grande Fratello Vip, salta la replica su La5. Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: nel reality troppe parolacce e volgarità (Di venerdì 3 marzo 2023) salta la replica del Grande Fratello Vip prevista per venerdì 3 marzo su La5. E non è una notizia di poco conto visto che l’ordine è partito direttamente dall’AD di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Piccola premessa: da settembre, ogni martedì e venerdì La5 trasmette la puntata del reality condotto da Alfonso Signorini che va in onda in prime time su Canale 5. Ma quella di ieri sera non dev’essere affatto piaciuta all’amministratore delegato del Biscione. Secondo quanto risulta a Fq Magazine, infatti, stamattina il clima a Cologno Monzese era piuttosto infuocato: la puntata di GF Vip di ieri, visionata con attenzione da Berlusconi, ha infatti innescato una sua inaspettata Sfuriata che ha avuto come affetto immediato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023)ladelVip prevista per venerdì 3 marzo su La5. E non è una notizia di poco conto visto che l’ordine è partito direttamente dall’AD di Mediaset. Piccola premessa: da settembre, ogni martedì e venerdì La5 trasmette la puntata delcondotto da Alfonso Signorini che va in onda in prime time su Canale 5. Ma quella di ieri sera non dev’essere affatto piaciuta all’amministratore delegato del Biscione. Secondo quanto risulta a Fq Magazine, infatti, stamattina il clima a Cologno Monzese era piuttosto infuocato: la puntata di GF Vip di ieri, visionata con attenzione da, ha infatti innescato una sua inaspettatache ha avuto come affetto immediato la ...

