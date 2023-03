Grande Fratello Vip: il mistero dei titoli di coda e delle citazioni trash nella sigla (Di venerdì 3 marzo 2023) Da circa due mesi la sigla di chiusura del Grande Fratello Vip si è impreziosita di citazioni trash che vengono mandate in diffusione fra l’apparizione del logo del reality e quello di Endemol Shine Italy. Grande Fratello Vip: la regia ci regala il risvolto inaspettato sui titoli di coda https://t.co/JUx2pt50Wv #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 10, 2023 Degli easter egg – così vengono chiamati in gergo tecnico – realizzati per i fan del reality che lo seguono fino a tarda notte. Questi audio sono a loro volta accompagnati da alcune immagine criptiche che mostrano frasi o frame di backstage della Casa. In quello di ieri sera ad esempio è stato inquadrato uno schermo del computer con scritto: “Siamo certi che il ... Leggi su biccy (Di venerdì 3 marzo 2023) Da circa due mesi ladi chiusura delVip si è impreziosita diche vengono mandate in diffusione fra l’apparizione del logo del reality e quello di Endemol Shine Italy.Vip: la regia ci regala il risvolto inaspettato suidihttps://t.co/JUx2pt50Wv #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 10, 2023 Degli easter egg – così vengono chiamati in gergo tecnico – realizzati per i fan del reality che lo seguono fino a tarda notte. Questi audio sono a loro volta accompagnati da alcune immagine criptiche che mostrano frasi o frame di backstage della Casa. In quello di ieri sera ad esempio è stato inquadrato uno schermo del computer con scritto: “Siamo certi che il ...

