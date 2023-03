Grande Fratello vip, cos’è successo ieri sera? Riassunto puntata 2 marzo (Di venerdì 3 marzo 2023) Grande Fratello vip, cos’è successo ieri sera? E’ stata una puntata molto ricca quella che si è conclusa ieri sera, tra sorprese, storie, litigi e l’esito del televoto. A creare ulteriori dinamiche anche gli ex fidanzati: Matteo Diamante, Martina Nasoni, e Ivana Mrazova, che hanno tutti abbandonato la casa. Grande Fratello vip, cos’è successo ieri sera? I ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 3 marzo 2023)vip,? E’ stata unamolto ricca quella che si è conclusa, tra sorprese, storie, litigi e l’esito del televoto. A creare ulteriori dinamiche anche gli ex fidanzati: Matteo Diamante, Martina Nasoni, e Ivana Mrazova, che hanno tutti abbandonato la casa.vip,? I ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : C’è un mistero che si infittisce giorno dopo giorno: cos’è successo davvero nel Van della Casa? Questa sera il Gran… - MediasetTgcom24 : 'GF Vip', torna il sereno tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: 'Il cuore batte...' | Lui: 'Merito di Signorini'… - jebsonoijeru : RT @NeninaNene: “Sonia si dovrebbe comprare il televisore che arriva al 55 perché ora arriva fino al 54” “Tu non vedi il grande fratello S… - LUISAPAGANO11 : RT @commentacose: - Tra un mese è finito questo Grande Fratello - Ti giuro che non ho mai voluto fare nulla se non con te - Pensa a quando… - vmesteban : RT @Ale93592269: Il camerata non è un compagno d'arme o di partito, ma un fratello di sangue, di cui si ha piena fiducia. Il più grande att… -