Grande Fratello Vip 7 | l’opinione di Isa sulla trentottesima puntata

Se la scorsa edizione del Grande Fratello Vip è stata praticamente una puntata infinita del Belliful show col 'triangolo artistico' che ha monopolizzato praticamente tutto il programma fino a poche settimane dalla fine, quest'anno il Grande Fratello Vip è una puntata infinita della saga Donnalisi il che ci riporta alla validità del saggio motto popolare per cui 'si stava meglio quando si stava peggio' . Mamma mia quanto mi manca il buon Man del Game che almeno, al contrario del 90% dei protagonisti di questa edizione, era autoironico e non prendeva sul serio nulla di ciò che faceva avendo sempre ben presente che "siamo dei circensi che fanno spettacolo". Ma che due balle, ragazzi, ma davvero, cioè ma si possono passare ORE, E ORE E ORE a discutere con Donnamaria e Fiordelisi di una ...

