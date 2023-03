Grande Fratello Vip 7, Daniele Del Moro ad Oriana Marzoli: "A te interessa solo di te" (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo puntata del Grande Fratello Vip 7 agitato per Daniele Del Moro scagliatosi contro Oriana Marzoli per una domanda della modella venezuelana. Una domanda di Oriana Marzoli ha agitato il dopo puntata di Daniele Del Moro al Grande Fratello Vip 7. La modella venezuelana ha chiesto all'ex tronista se l'avesse nominata. La reazione di Daniele è stata furiosa, al punto che ha detto di voler interrompere qualsiasi rapporto con Oriana. Ieri sera le nomination dei concorrenti servivano a decretare il primo finalista del reality, cosa di cui i vipponi erano all'oscuro. Anche questa settimana, alcune nomination sono state palesi, altre nel segreto del ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo puntata delVip 7 agitato perDelscagliatosi controper una domanda della modella venezuelana. Una domanda diha agitato il dopo puntata diDelalVip 7. La modella venezuelana ha chiesto all'ex tronista se l'avesse nominata. La reazione diè stata furiosa, al punto che ha detto di voler interrompere qualsiasi rapporto con. Ieri sera le nomination dei concorrenti servivano a decretare il primo finalista del reality, cosa di cui i vipponi erano all'oscuro. Anche questa settimana, alcune nomination sono state palesi, altre nel segreto del ...

