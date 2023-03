Grande esordio per Minì in Formula 3 | subito pole position

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 3 marzo 2023) Esordire in3, conquistarelae diventare il primo italiano nella storia di questa categoria, fondata nel 2019, a ottenere il miglior tempo in qualifica: un venerdì praticamente da sogno per Gabriele, autentico protagonista della prima caccia al miglior tempo della stagione 2023. Il pilota della Hitech, dopo aver sfiorato la leadership anche nelle precedenti prove libere di questa mattina, ha fermato il cronometro sull’1:47.055, stabilendo i parziali più veloci in tutti e tre settori della pista di Sakhir, che lo vedrà dunque partire al comando in occasione della Feature Race di domenicascatterà dunque davanti a tutti domenica mattina italiana, mentre per la Sprint Race di sabato scenderà in dodicesima posizione per effetto dell’inversione dei ...