Graffi sull’acciaio | i rimedi che in pochi conoscono

Leggi su donnaup

(Di venerdì 3 marzo 2023) Purtroppo capita spesso di notare i. Nelle nostre case, questo materiale è onnipresente: piano cottura, lavandino, rubinetteria, tutto brilla e riluce quando è nuovo. Ma già dai primi utilizzi si possono notare aree rovinate. L’acciaio è una lega di ferro e carbonio ed è il metallo in assoluto più utilizzato, il più semplice da modellare e uno dei più resistenti, ma anche dei più facilmente danneggiabile. Va, quindi, trattato con cautela. Non utilizzate spugne abrasive o detergenti troppo aggressivi. Non lasciatelo a contatto con sostanze caustiche e corrosive come la coca-cola, il pomodoro, il sale, il pomodoro o il succo di limone, Pulitelo con un detergente neutro, sciacquatelo e asciugatelo con un panno in microfibra. Ma se il danno è stato fatto?ate così! Se i...