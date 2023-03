Gp Bahrain | libere 2 | l' Aston Martin di Alonso davanti a tutti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : Alle 12:30 LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW le prime libere della stagione 2023 #SkyMotori… - SkySportF1 : ???????????? ?? ???????????????????? ??° ?? ??° ?????????? ?????????? ?????????? ???????????? ???? ?????????????? I tempi ? - SkySportF1 : ???? ???????????????? ???? ??` ???????????? ?????????? ?????????????????????? LIVE ? - apetrazzuolo : F1: Gp Bahrain, l'Aston Martin di Alonso ha ottenuto il miglior tempo nelle libere 2 - napolimagazine : F1: Gp Bahrain, l'Aston Martin di Alonso ha ottenuto il miglior tempo nelle libere 2 -

Miglior tempo per lo spagnolo dell'Aston Martin. Seconda posizione per Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton è ...'Colpo' di Fernando Alonso nella seconda sessione di provevalide per il GP del, appuntamento inaugurale del mondiale 2023 di Formula 1 . Dopo le buone performance mostrate nei 60 minuti di lavoro andati in scena questa mattina, lo spagnolo ...Fernando Alonso, su Aston Martin motorizzata Mercedes, ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di provedel GP del. Con il tempo di 1'30"907 lo spagnolo ha preceduto le due Red Bull, con Max Verstappen staccato di 169 millesimi e Sergio Perez di 171. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, ...

F1 Bahrain, rivivi tutta la giornata delle Libere da Sakhir La Gazzetta dello Sport

Lo spagnolo ha portato la sua Aston Martin davanti a tutti nella seconda sessione di libere, confermando la competitività della AMR23 ...Miglior tempo per lo spagnolo dell'Aston Martin. Seconda posizione per Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton è ottavo ...