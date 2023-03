GP Bahrain, FP2: lampo Aston Martin, Alonso in testa davanti alle Red Bull e Leclerc (Di venerdì 3 marzo 2023) C'è Fernando Alonso davanti a tutti al termine delle libere 2 del GP del Bahrain. Una super Aston Martin quella del venerdì di Sakhir, capace di mettersi dietro le due Red Bull e Leclerc. Solo 14° ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 3 marzo 2023) C'è Fernandoa tutti al termine delle libere 2 del GP del. Una superquella del venerdì di Sakhir, capace di mettersi dietro le due Red. Solo 14° ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sport_Fair : Si sono concluse anche le #FP2 del #BahrainGP: le indicazioni, #Alonso fa paura ed è un candidato alla vittoria del… - justinter23 : RT @SkySportF1: SUPER ALONSO IN BAHRAIN Aston Martin al comando nelle FP2 ? - lucananni1010 : RT @SkySportF1: SUPER ALONSO IN BAHRAIN Aston Martin al comando nelle FP2 ? - SkySport : RT @SkySportF1: SUPER ALONSO IN BAHRAIN Aston Martin al comando nelle FP2 ? - SkySportF1 : SUPER ALONSO IN BAHRAIN Aston Martin al comando nelle FP2 ? -