GP Bahrain | FP1 | comanda Perez | Leclerc 5°

(Di venerdì 3 marzo 2023) Red Bull in testa conal termine della prima sessione di prove libere del GP del. Alonso si è messo in mezzo alle due RB19, mentre la Ferrari ha girato con un programma diverso, ...

... aspetto che non gli ha permesso di completare il programma di lavoro prestabilito per le. ... in. Vetture e piloti, ricordiamo, rispetto a questa mattina gireranno in condizioni notturne e ...Red Bull in testa con Perez al termine della prima sessione di prove libere del GP del. Alonso si è messo in mezzo alle due RB19, mentre la Ferrari ha girato con un programma diverso, chiudendo al 5° posto con Leclerc ed al 20° con Sainz. Un prosieguo dei test Tante squadre ...Clicca qui per aggiornare GP: la classifica Segui qui la classifica completa dei tempi, aggiornata minuto dopo minuto, del venerdì mattina sul circuito di Sakhir: 12:07 I risultati dei test invernali I responsi dei ...

F1 | GP Bahrain - Cronaca in diretta delle prove libere 1 a Sakhir ... F1inGenerale

Miglior tempo per Sergio Perez nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale della ... completare il programma di lavoro prestabilito per le FP1.Secondo posto per l'Aston Martin di Alonso. Terzo Verstappen, quinta la Ferrari di Leclerc. Testacosa per Sainz che chiude ultimo ...