Gondole da guerra | la scoperta migliore degli studi sul climate change

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 3 marzo 2023) Generazioni di storici e di ingegneri navali non se n’erano accorti, ma nel XVI secolo la Repubblica Serenissima sfornò la sua arma segreta: la gondola da battaglia, capace di “affondare le navi nemiche” grazie a rostri di acciaio. La clamorosaè annunciata con dovizia di particolari nel comunicato stampa n. 17/2022 del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), diramato il 20 febbraio. Il merito dellaè di Dario Camuffo, ricercatore associato dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima (ISAC) dello stesso CNR. E c’è persino una pubblicazione geografica, Méditerranée, che rilancia la. Il pacco è completo. È sufficiente conoscere solo un po’ le faccende veneziane per rendersi conto che la gondola da battaglia è l’ennesima bufala priva di qualsiasi supporto documentale. Non esiste infatti documento ...