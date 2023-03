Golf | PGA Tour | partenza a razzo per Jon Rahm all’Arnold Palmer Invitational | bene Francesco Molinari

(Di venerdì 3 marzo 2023) Sul percorso dell’Arnold’s Bay Hill Club and Lodge di Orlando, Florida è andato in scena il primo round di uno dei tornei più attesi di questa fase della stagione sul PGA, l’Arnold. Le prime 18 buche sono bastate a Jonper mettere le cose in chiaro: lo spagnolo, tornato numero 1 al mondo, è partito a. 6 birdie, uno straordinario eagle (con un solo bogey), -7 di giornata e due colpi di vantaggio sul più diretto inseguitore. Impressionanti in particolar modo l’apertura e la chiusura del giro da parte di: tre birdie nelle prime tre buche grazie a dei tee shot semplicemente perfetti, un eagle e due birdie nelle ultime tre in cui ha aggiunto anche un gioco dalla media distanza di livello sopraffino. Il torneo è ovviamente ...

Francesco Molinari ritornerà nel giro del PGA Tour e lo farà dall' Arnold Palmer Invitational in Florida, torneo caro all'italiano

Il PGA Tour 2024 non sarà una copia della LIV Golf. Adoro i cambiamenti che si è deciso di adottare e penso che così facendo il massimo circuito americano diventerà un tour sempre più competitivo.